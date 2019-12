Biglietti falsi per la Juve | indagati nove bagarini

ilgiornale

(Di martedì 10 dicembre 2019) Giovanni Vasso Il gruppo piazzava tagliandi contraffatti a turisti e stranieri, scatta l'inchiesta dei carabinieri a Torino: nel mirinonapoletani Rifilavanoper assistere alle partite dellantus ai turisti e agli stranieri. Finiscono sotto inchiesta, tutti napoletani, a Torino. La scoperta porta la firma dei carabinieri del comando provinciale dell’Arma del capoluogo piemontese che, nelle scorse ore, hanno eseguito a carico deglile misure cautelari emesse a loro carico. Dovranno tutti rispondere, a vario titolo e in concorso tra loro, delle ipotesi di reato di truffa e utilizzo di pubblici sigilli contraffatti. Stando all’inchiesta dei carabinieri, il gruppo utilizzava i canali web dei siti di annunci per “piazzare” i. Eppure non disdegnava, nemmeno, la tradizionale trattativa diretta, quella “vis-à-vis”. I ...

StampaTorino : Biglietti falsi venduti online ai tifosi della Juve: sgominata banda di truffatori napoletani… - Notiziedi_it : Biglietti falsi ai turisti per le partite della Juve: 9 misure cautelari a Napoli - ViDiTrust : Biglietti falsi per le partite di @SerieA e della @ChampionsLeague della @juventusfc, la contraffazione del settore… -