anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoLa crisi del, che mai dal 2009 aveva raccolto così pochi punti nelle prime 14 giornate di campionato, rischia di costare la panchina a Carlo. Saranno ore roventi per il futuro del club di De Laurentiis. Gli azzurri si giocano contro il Genk la qualificazione agli ottavi di Champions ma l’attenzione è tutta rivolta alla panchina e alle mosse fuori dal campo del patron della Filmauro. Carloout, Gennaro Gattuso in, questo lo scenario che nelle ultime ore ha preso sempre più corpo. L’esperienza di Carlosembra volgere al tramonto, al di là di quello che sarà il risultato contro il Genk e secondo calciomercato.com l’allenatore di Reggiolo è pronto a ripartire dall’estero. Infatti l’Arsenal sta pensando a lui come possibile nuovo tecnico, dopo aver esonerato lo spagnolo Unai ...

carmas75 : RT @NapoliOutsider: Qualcosa mi sfugge però. Volete che Ancelotti vada via e schifate Gattuso al tempo stesso. Penso che vi rendiate conto… - pask57 : @tuttonapoli Chiaro, meglio avere un Insigne scadente un Allan che vuole andar via un Dries che vuole fare ciò che… - anteprima24 : ** #Ancelotti via da ##Napoli, spunta la sua prossima destinazione ** -