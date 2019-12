Alessandro Cattelan | addio a X-Factor | Cosa farà dopo lo show

viagginews

(Di martedì 10 dicembre 2019)a X-loche vede la sua finalissima andare in onda giovedì 12 dicembre. Il conduttore di X-giunge con questa edizione alla nona conduzione consecutiva dello stesso programma tv. Un vero e proprio record e, secondo alcuni osservatori, un tempo troppo lungo al timone dello stesso … L'articoloa X-loè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

hiscourage : Comunque io all’inizio pensavo che la banana di Cattelan fosse un modo per riferirsi al cazzo di Alessandro Cattelan - Edoardoleicorre : Io davanti a questo tweet due ore perché pensavo che si parlasse di Alessandro Cattelan e non capivo ok - PaperopoliTime : E poi c'è Cattelan - Ospite Jake La Furia - -