Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 12 | 30

(Di lunedì 9 dicembre 2019)9 DICEMBREORE 12.20 GINA PANDOLFO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DEI DISAGI, CODE TRA LE USCITE APPIA E PRENESTINA, AL MOMENTO SI TRANSITA SOLO SULLA CORSIA CENTRALE CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIOENSUD CODE DA TORRENOVA FINO ALL’IMMISSIONE SUL RACCORDO ALTRO INCIDENTE SULLA-FIUMICINO CODE TRA PARCO DE’ MEDICI E ANSA DEL TEVERE, NELLE DUE DIREZIONI SLLA PONTINA CODE PER LAVORI TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONESULLA VIA APPIA RISOLTO L’INCIDENTE LA CIRCONE E’ REGOLARE TRA IL BIVIO PER CIAMPINO E IL RACCORDO LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO MARITTIMO OGGI A CAUSA DEL MALTEMPO LA CORSA UNITÀ VELOCE FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 15.30 ANTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 13.00 IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO TERMINERA’ ALLE 14 LO ...

