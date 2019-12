Tredicesima statali | quando arriva | pagamento | importi e tassazione

leggioggi

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Fissata per il 13 dicembre l’erogazione della: la mensilità natalizia per i dipendenti pubblici. Trattasi di un compenso che ha la funzione di garantire un sostegno economico ai lavoratori e alle loro famiglie per sostenere le spese natalizie. L’importo, ispetto alle mensilità ordinarie, matura da gennaio a dicembre di ogni anno in relazione ai periodi lavorati. Laspetta anche a dipendenti privati e pensionati, sia pure con modalità diverse di calcolo e tempistiche. I percettori dellapotranno consultare il cedolino accedendo al sito NoiPa (di cui peraltro è disponibile anche l’app), creato dal Ministero delle finanze per facilitare la gestione dei rapporti di lavoro all’interno della Pubblica amministrazione. La, a differenza delle mensilità ordinarie, matura per ogni mese di lavoro ma viene erogata solo con la retribuzione di ...

BARBARICINO2 : @GiorgiaMeloni I conti correnti piu grossi sono quelli dei comunisti tutti dipendenti statali, questo mese con la tredicesima che colpo.. - MacProslo : @Stefano173456 Sardine disoccupate, politici ladri, statali timbrafogli, pensionati che aspettano la tredicesima pe… -