Total Tank Simulator | Un nuovo simulatore di battaglie ‘physics-based’ della Seconda

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Il publisher internazionale 505 Games, in partecipazione con lo studio indie Noobz From Poland, rilasceranno nel 2020 su Steam il battle game physics-based ‘’, come progetto di debutto del team emergente.è une dibasato sulla fisica e ambientato nellaGuerra Mondiale. Il titolo offre ai giocatori più di 50 mappe di battaglia e centinaia di unità militari storiche, oltre ad alcune unità e armi segrete. Nei panni di un Comandante militare, sarà compito del giocatore schierare enormi eserciti e sfruttare appieno le potenzialità dei propri carri armati, aerei, cannoni e fanteria per combattere intensee vincere grazie alla superiorità tattica. I giocatori avranno a disposizione tre modalità di gioco per ...