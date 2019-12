Tommaso Paradiso svela il retroscena dietro l’addio ai TheGiornalisti | “Si sono

velvetgossip

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Il trauma dello scorso settembre, che ha sconvolto una delle realtà più amate e apparentemente serene della musica italiana, ha vistoabbandonare la band deiall’apice del successo commerciale. Una mossa che ha stupito i fan e i compagni stessi, ma che negli ambienti musicali era forse nota da tempo; come ora rivelato dallo stessol’allontanamento dalla band ci sarebbero stati dei mai nascosti problemi di natura manageriale, e conseguenti incomprensioni artistiche ed economiche. La rottura con i compagni storici raccontata da: “Non volevo, ma fui costretto. Subentrarono delle persone e la squadra cambiò” In un’intervista rilasciata a Repubblica,è dunque tornato sulla questione, e sui litigi nati con i compagni in seguito allo scisma. Secondo quanto rivelato al quotidiano, il ...

