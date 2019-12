Sergio Mattarella e la crisi di governo già scritta che spaventa Conte

notizie

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Dall’ex Ilva all’Alitalia, dal Mes alle autonomie differenziate. Le questioni sul tavolo della maggioranza che potrebbero sfociare indisono tante e preoccupano anche il presidente della Repubblica,. Il capo dello Stato è intervenuto già lo scorso 6 dicembre per scongiurare lo scontro tra il Partito democratico e Italia Viva sull’introduzione di plastic e sugar tax.preoccupato dadiIl presidente del consiglio, Giuseppe, ha dovuto mettere in campo tutta la sua diplomazia per appianare le contrapposizioni nella maggioranza. Dopo l’incontro, sempre il 6 dicembre, traal Quirinale, si è riusciti a superare quest’ennesimo momento critico senza evidenti ripercussioni per la tenuta della maggioranza. Secondo alcune indiscrezioni del Corriere della Sera, però, il presidentenutrirebbe ...

