Repubblica | al centro dei pensieri di Insigne e compagni le multe e la causa per i danni

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Non sembra aver sortito alcun effetto il ritiro di tre giorni a Castel Volturno. Il Napoli non dà cenni di uscire dalla crisi. La partita di domani sarà decisiva per il futuro della panchina di Ancelotti e per dare una svolta alla stagione. Ma tra i giocatori, scriveNapoli, continua a prevalere il pensiero dellee della querelle con la Società. “Eppure tra i giocatori continua a tenere banco la vicenda delle, di cui s’è discusso perfino durante la trasferta friulana e a poche ore dalla partita di Udine: nella quale non c’è stata la reazione che era lecito aspettarsi”. De Laurentiis aveva promesso alla squadra di ammorbidire la sua posizione se fosse arrivata una risposta sul campo, ma i calciatori non hanno risposto a dovere. “continuano a temere infatti che il presidente andrà lo stesso avanti nellaper il danno ...

