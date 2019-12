Nuoto | Europei 2019 | l’Italia si conferma un riferimento Record di medaglie e primato

oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Verrebbe da dire: “Le chiacchiere stanno a zero“. La Nazionale italiana dichiude in seconda posizione nelre deglidiin vasca corta con ildi podi ottenuti (20). La selezione guidata dal d.t. Cesare Butini è riuscita a fare meglio dell’edizioni di Netanya e di Copenaghen, nelle quali gli azzurri centrarono la top-3 in 17 occasioni. 6 ori 7 argenti e 7 bronzi il computo finale di una spedizione con tantissime luci e poche ombre. Del resto, la classifica a punti finale premia il Bel Paese con 1186 punti contro i 1046 della Russia (prima nelre) e i 793 della Gran Bretagna. Una prova di spessore, quindi, in una rassegna particolare per la compagine tricolore, visto e considerato che dal 12 al 14 dicembre vi saranno gli Assoluti invernali a Riccione che metteranno in palio il pass per le Olimpiadi e, inevitabilmente, il pensiero ...

