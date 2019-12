Municipio VI – Nanni | No a chiusura ostetricia a Roma Est

romadailynews

(Di lunedì 9 dicembre 2019)VI –: No aEst – “Mi auguro che venga scongiurata ladel servizio didel presidio della Asl Rm 2, in Via Tommaso Agudio, a Villaggio Prenestino”. Così in una nota Dario, consigliere del VI. “In quel presidio si sono svolti per anni servizi essenziali per le donne, come il corso pre-parto, il sostegno all’allattamento, il servizio vaccinale dei bambini fino a 12 mesi di vita. Servizi fondamentali per le donne durante il pre e il post parto, che hanno avuto la possibilità di confrontarsi e di condividere l’esperienza della maternità con altre donne alla presenza di operatrici preparate e qualificate”. “Chiudere queste importanti attività nel versante diest, nel quale ci sono quartieri popolosi che negli ultimi 15 anni sono stati tra quelli che hanno avuto il ...

