Lo storico incontro tra i boss di PlayStation | Xbox e Nintendo ai The Game Awards 2018

eurogamer

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Geoff Keighley, produttore di The, ha recentemente condiviso alcune parole interessanti durante un suo AMA su Reddit.L'anno scorso, il presidente diof America Reggie Fils-Aime, Shawn Layden di Sony Interactive Entertainment e ildiPhil Spencer hanno condiviso il palco per un breve momento ai The. Keighley ha rivelato che ci sono voluti molti mesi di trattative per realizzare lo storco, e tutto stava per andare in pezzi pochi giorni prima dello show. Per fortuna, però, l'ha avuto luogo.Leggi altro...

Mippa5 : RT @segnanti: Cina, 1972. Lo storico incontro tra Mao, con la colazione sulle ginocchia, ed il mago della diplomazia Henry Kissinger. #fot… - Skittygoa : #Genova nella #mafia fino al collo, grazie a politici conniventi - Angela23763271 : RT @Azione_it: #Azione sul territorio! ??Torino ore 17 #RiaccendiamoilValentino evento pubblico contro l'incuria dello storico Parco. Parte… -