Inter | Conte | “Ricordiamoci cosa si diceva ai sorteggi del girone | affrontare il Barça

calcioweb.eu

(Di lunedì 9 dicembre 2019) “Domani affrontiamo il Barcellona, non l’ultima delle squadre. Lo affrontiamo in casa nostra con la possibilità di andare al prossimo turno. Questo ci deve dare entusiasmo e stima. Capisco che ci darà anche un po’ di pressione ma questa squadra ha bisogno di fare degli step. E’ importante andare passo per passo. Stiamo parlando del Barcellona, di una delle squadre più forti al mondo, con una rosa di giocatori molto forte. Sono tra le 4-5 che partono con l’obiettivo di vincere tutto e se questo è l’obiettivo la rosa deve essere composta da 20 giocatori tutti molto forti”. Sono le parole dell’allenatore dell’, Antonio, alla vigilia del match con il Barcellona valido per l’ultima giornata del gruppo F di Champions League. “Penso che da parte del Barcellona ci sia la serenità del primo posto ma anche la ...

Inter : ?? | IL SOGNO DI MARTA Stanotte la favola ve la consigliamo noi: ?? “Il sogno di Marta” ?? Solo sulla nostra app uff… - Inter : Vigilia di #UCL: in diretta la conferenza di Antonio Conte e @diegogodin in vista di Inter-Barça - Inter : ?? | CONTE Prima di ributtarci sul campionato, un ultimo ?? to #SlaviaPragaInter: una serata vissuta intensamente! -