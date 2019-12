In Niger tornano i benefattori occidentali a imporre il loro controllo falsamente

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato in Francia i capi di Stato del Sahel coinvolti nell’operazione militare antiterrorista Barkhane. Dopo la morte accidentale di 13 militari francesi e a monte di un crescente sentimento antifrancese, si tratta di fare il punto sulla ‘fedeltà’ di questi Paesi all’intervento occidentale armato. Le cancelleriedipingono in rosso il Sahel identificando così questa zona come altamente sconsigliata se non proibita per turisti e incauti viaggiatori (meno però per le imprese multinazionali che ivi operano). Fioccano dappertutto milioni di euro in aiuti per sviluppare, stabilizzare, formare, contribuire alla democrazia e al buon governo delle istituzioni. L’Occidente non è comunque il solo donatore: la lista deisi è nel frattempo allungata a piacimento. La Cina, il Giappone, l’India, la Russia, la Turchia, il Marocco, i ...

