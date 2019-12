Golden Globe 2020 | tutte le nomination

ilgiornale

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Carlo Lanna Eccole candidature dei papabili vincitori deiper la kermesse che premia il cinema americano e le grande serialità Da poco sono state rese note leaidel, inaugurando di fatto la awards season, ovvero quel periodo dell’anno in cui si comincia a premiare il buon cinema e anche la buona tv che ha emozionato il pubblico e la critica americana. L’edizione numero 78 deiriserva diverse sorprese, alcune già annunciate altre invece che lasciano di stucco. Come la candidatura di Jennifer Lopez per "Le Ragazze di Wall Srteet" nella categoria Miglior attrice non protagonista. Ed è guerra anche in campo televisivo, dove nella stessa categoria, Miglior attrice in un drama, si scontrano Jennifer Aniston e Reese Whiterspoon. Entrambe sono due agguerrite giornaliste nella serie tv di Apple "The Morning Show"£, ...

team_world : Tutti ne parlano. Ecco le nomination dei #GoldenGlobes ? La cerimonia di premiazione si terrà il 5 gennaio 2020. -… - GiulioBase : Golden Globe 2020, in corsa anche Base e Bellocchio - Soniotta : RT @Lettera43: Marriage Story fa incetta di candidature con Driver e Johansson in lizza come migliori attori. Per il miglior film in corsa… -