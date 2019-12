Collettore Gragnano – Castellammare | il Consigliere Longobardi | “A breve i lavori”

anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoCastellamare di Stabia (Na) – “Lo avevo promesso ed un altro impegno storico che portiamo a compimento. Martedì 10 dicembre presenterò e consegnerò ai cittadini e alla stampa la documentazione che darà il via ai lavori deldi Stabia (e che riguarda anche l’area di Casola – Lettere – Santa Maria la Carita’). Avrò modo di illustrare anche i tempi dei lavori di via Fontanelle (/Pompei) visto che si è conclusa la gara di appalto il giorno 27 Novembre 2019. Insieme, stiamo riportando la politica del fare al servizio dei cittadini“. Così in un a nota ufficiale ilregionale Alfonso. L'articolo, il: “Aproviene da Anteprima24.it.

