BOOM! Cambio Moglie torna e cambia rete Andrà in onda su Real Time

(Di lunedì 9 dicembre 2019)A volte rino. A quindici anni dall’esordio e a più di dieci dal suo congedo dal piccolo schermo,è pronto perre in tv, e mettere a confronto in ogni puntata due famiglie che più diverse non si potrebbe. E avrà anche una collocazione tutta nuova. Ad ospitare nel 2020 il reboot del programma sarà: Banijay produce la nuova edizione perEra il 2004 e il docuity, ispirato al format originale britannico Wife Swap, faceva il suo debutto su Fox Life, per poi passare successivamente su SKY Vivo e La7 ed in replica anche su Cielo. Non c’era conduttore né studio televisivo, ma il racconto di un esperimento sociale molto curioso, che vedeva due donne srsi casa e famiglia per una settimana. Per tre giorni ciascuna doveva vivere secondo i dettami dell’altra, accettando le sue regole e subendo ...

