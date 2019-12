Auto saccheggiate a Fuorigrotta | l’appello di una residente | “Aiutatemi a ritrovare la

anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Vetri in frantumi erazziate. E’ quanto accaduto nella notte a Napoli, nel quartiere, dove ignoti hanno danneggiato e svaligiato alcuneparcheggiate in via Luigi Mercantini. A denunciare l’episodio, via social, alcuni residenti della zona che in mattinata hanno dovuto riparare levandalizzate. Una escalation che va avanti da tempo nei quartieri dell’area flegrea dove in passato si sono verificati episodi del genere anche nella vicina Bagnoli. Duro lo sfogo di una abitante, vittima già di tre raid: “Tra queste c’è anche la mia– scrive nel gruppo ‘Benvenuti a’ -, per la terza volta oggetto di atti vandalici. Il ladro ha rubato la mia borsa con tutti i materiali di calligrafia, pennelli, inchiostro carta di riso. L’avevo lasciata nel ...

anteprima24 : ** Auto saccheggiate a Fuorigrotta, l'appello di una residente: 'Aiutatemi a ritrovare ... **… -