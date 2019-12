Al Museo delle Mura la mostra “RA-TA-TA-TA | BANG-BANG | SI GIOCA”

romadailynews

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Dal 14 dicembre 2019 al 1° marzo 2020 in esposizione una preziosa selezione di 137 giocattoli antichi appartenenti alla Collezione capitolina Una selezione di preziosi esemplari della Collezione capitolina di giocattoli antichi sarà ospitata nellaaldal 14 dicembre al 1° marzo 2020. L’esposizione, a ingresso gratuito e promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura, è a cura di Emanuela Lancianese ed Ersilia Maria Loreti. “RA-TA-TA-TA,, SIanticipa la grande esposizione che si potrà ammirare aldi Roma a Palazzo Braschi da aprile a settembre 2020 che per la prima volta esporrà al pubblico la più grande selezione della collezione mai messa in. Nelle torri dell’antica Porta di S. Sebastiano saranno esposti 137 pezzi della ...

