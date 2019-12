Strage di Corinaldo un anno dopo | tra ricordo doloroso e rimorsi

urbanpost

(Di domenica 8 dicembre 2019) Da un concerto a una tragedia. Quello che è successo aunfa rimarrà per sempre impresso non solo nella mente di tutti i presenti, dei famigliari e degli amici, ma degli italiani. Perché quella notte, in occasione del concerto di Sfera Ebbasta alla Lanterna Azzurra, sono morti cinque ragazzi e una mamma di 39 anni che aveva accompagnato la figlia insieme al marito. Quella notte la fame di guadagno dei gestori del locale non gli ha permesso di calcolare i rischi di vendere un numero eccessivo di prevendite. E si è conclusa in una. LadiAsia Nasoni aveva 14 anni, così come Emma Fabini. Benedetta Vitali, invece, ne aveva 15 come Mattia Orlandi. Daniele Pongetti aveva 16 anni. Tutti e cinque hperso la vita quella notte, schiacciati dalla massa di ragazzi che, per colpa dello spray al peperoncino, si sono catapultati fuori dal locale creando ...

notizieoggi_com : Corinaldo, un anno dopo la strage: il ricordo di Nicolas eroe a 17 anni- - blogtivvu : Le Iene, 8 dicembre: intervista ad Aiello, strage Corinaldo e non solo - BlogNews_it : Strage discoteca Corinaldo, il dolore dei parenti: “Sfera Ebbasta non si è fatto mai sentire” -