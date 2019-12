Milan | Krunic | «Non avete ancora visto il vero me»

calcionews24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Rade, centrocampista del, avvisa i tifosi e Pioli: il giocatore non èriuscito a dare il 100% in rossonero Intervenuto ai microfoni diTV prima del match col Bologna, Radeha parlato del proprio momento in rossonero. Ecco le dichiarazioni del centrocampista ex Empoli poco prima del fischio d’inizio. «Nonil, mancaun po’. Con il tempo posso solo migliorare, ma la cosa più importante è che anche la squadra cresca». Leggi su Calcionews24.com

MilanLiveIT : #BolognaMilan L'intervista pre-partita di #Krunic ?? - SpazioMilan : Le parole di #Krunic prima di #BolognaMilan - MaldiniDead : RT @MilanNewsit: Krunic a Milan Tv: 'Non avete visto ancora il vero Krunic' -