Le multe ai calciatori e i diritti d’immagine la preoccupazione del Napoli

(Di domenica 8 dicembre 2019) Idi immagine Leai– dalla trasmissione Campania Sport, in onda su Canale21, Umberto Chiariello evidenzia che: “Ho fatto delle verifiche sulla situazione che sta vivendo oggi ile so che la squadra chiama sei o sette volte al giorno gli avvocati, perché i singoli giocatori sono devastati dalla paura. Quale paura? Quella della minaccia di essere attaccati suid’immagine. Insomma, pensano soltanto alle. Idelstanno chiedendo di trovare altre squadre e avere i contratti blindati. Sanno che il presidente Aurelio De Laurentiis ha cinque anni di tempo per fare azione civile di risarcimento danni”. Chiariello ha poi aggiunto: “La squadra non ci sta con la testa perché pensa a questo. Me lo hanno riferito gli avvocati: una fonte indiretta, ma molto vicina a chi va in campo. Siamo arrivati a un ...

