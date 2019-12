Il dramma di Shell

bigodino

(Di domenica 8 dicembre 2019) Una lettera scritta da una donna senza nome che ha combattuto il cancro e ha perso la battaglia. Le sue parole stanno spezzando il cuore di tutti i lettori, la lettera gira su Internet ed è dedicata A. Nella lettera, la donna parla del suo meraviglioso cane di nome, mentre esprime le sue preoccupazioni per il benessere didopo la sua morte. “Ti scrivo perché ho bisogno che tu prenda il mio cane,… Ho combattuto il cancro per alcuni mesi e se stai leggendo questo ho perso la mia battaglia. Ho bisogno che la mia bambina venga curata in una casa con una persona … In questi giorni tutto ciò che faccio è preoccuparmi di cosa le succederà a lei, quel che sarà di me è ben chiaro. Adoro questa cagnolina, per me è mia figlia. ” La donna ha inviato questa nota a Stray Rescue di St. Louis, Missouri, lo stesso rifugio da cuiè stata adottata nel 2010. La ...

