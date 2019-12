Uccise la moglie e la nascose in un sacco | condannato all’ergastolo

notizie

(Di sabato 7 dicembre 2019) La Corte d’Assise di Brescia haall’ergastolo senza attenuanti Abdelmijid El Biti che, secondo la sentenza,laper poi nasconderne il corpo in un. Il cadavere della donna non è mai stato ritrovato.laall’ergastolo Il giudice ha accolto la richiesta del pubblico ministero di assegnare all’uomo il massimo della pena. Stando a quanto è stato ricostruito, costui avrebbe strangolato laSouad Assoui davanti ai figli, per poi chiuderla in unnero e gettarla in un luogo che, a distanza di un anno e mezzo, non è ancora stato identificato. L’episodio risale infatti alla notte tra il 3 e il 4 giugno 2018. A riprendere l’uomo sono state le telecamere di videosorveglianza di un bar vicino al luogo del presunto femminicidio. Dato però il mancato ritrovamento del corpo della donna, il legale di ...

