Prima della Scala ad alta tensione | proteste fuori dal teatro

notizie

(Di sabato 7 dicembre 2019) C’è grande attesa per lache, come ogni anno, porta con sé anche le annesse. I motivi sono molteplici: decine di cittadini si sono mobilitati per chiedere che non si spengano i riflettori sulla Siria tanto che il titolo del loro flash mob è “La guerra alla Rojava continua, non calate il sipario“. Altri sono poi scesi in piazza in difesa dei posti di lavoro etutela dell’ambiente.: leI manifestanti si sono trovati alle 17 nella piazza delper mostrare la loro solidarietà al popolo curdo. A organizzare laprotesta sono stati membri del centro sociale Cantiere. In una nota questi hanno infatti lamentato il fatto che l’opinione pubblica abbia avuto riguardo per la Siria soltanto per una settimana, “mentre ora non si legge più niente“. Hanno quindi colto l’occasione in ...

borghi_claudio : Ma la finite di prenderci in giro? L'anno scorso il 5 dicembre avevamo completato la prima lettura della manovra di… - RaiRadio2 : La prima della scala è... la nostra De Lillo. Se ritwitti avrai anche tu Dolci Baci e Languide Carezze per tutto il… - poliziadistato : Terni, intitolato parco a Emanuela Loi, la prima poliziotta caduta in servizio Uccisa nell'attentato mafioso del 19… -