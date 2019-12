PAGELLE Udinese Napoli | reazione partenopea | friulani compatti

calcionews24

(Di sabato 7 dicembre 2019) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 15ª giornata di Serie A 2019/20:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 15ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Lasagna, Zielinski FLOP: Insigne VOTI(3-5-2): Musso 6; De Maio 6, Ekong 6, Nuytinck 6; Ter Avest 6 (74′ Pussetto s.v.), Fofana 6.5, Mandragora 6, De Paul 5.5 (84′ Barak s.v.), Stryger 5.5; Okaka 6, Lasagna 6.5 (89′ Becao s.v.). All. Gotti 6.(4-4-2): Meret 6; Di Lorenzo 6, Manolas 6, Koulibaly 6, Mario Rui 6; Callejon 5.5, Fabian 6, Zielinski 6.5, Insigne 5 (45′ Llorente 6); Mertens 5.5, Lozano 5 (61′ Younes 6). All. Ancelotti 5.5. Leggi su Calcionews24.com

