Nuoto | Europei vasca corta 2019 | Italia travolgente! Martina Carraro e Arianna

(Di sabato 7 dicembre 2019) L’continua a regalare magie e sogni aglidiin, gli azzurri volano sulle acque di Glasgow (Gran Bretagna) e la quarta giornate di gare incomincia col botto perché sui 100 metri rana femminili arriva una spettacolare doppietta firmata daCastiglioni; spettacolare oro e argento per opera delle due azzurre che partivano con grandi ambizioni e che sono riuscite a concretizzarle leggendo benissimo una gara tutt’altro che semplice. La 26enne genovese era la grande favorita della vigilia come lei stessa ha dichiarato dopo la gara, si era presentata sul blocco di partenza dopo aver conquistato l’argento sui 50 rana alle spalle di Benedetta Pilato e oggi è riuscita a fare festa sulla distanza in cui in estate era riuscita a vincere il bronzo ai Mondiali inlunga. La fidanzata di Fabio Scozzoli ha conquistato la ...

juventusfc : ?? @Greg_palt ancora una volta d'ORO ?? ieri agli Europei di nuoto in vasca corta di #Glasgow2019! Sempre orgogliosi di te! ??? #JSport - virginiaraggi : Un altro oro per la nostra #SimonaQuadarella, prima in vasca corta negli 800 stile agli Europei di Nuoto a #Glasgow… - Agenzia_Ansa : #Europei25m Panziera e Paltrinieri d'oro. L'azzurro conquista il podio nei 1500 sl, mentre la seconda nei 200 dorso… -