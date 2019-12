M5S,Lombardi: no a muscolarità Di Maio

"L'atteggiamento di Diè quello del capo politico di una forza che sta cercando di mantenere la propria identà all'interno del governo, ma lo fa in una modalità molto muscolare che non condivido e preferirei fosse più mediata". Così Roberta, a Sky TG24. L'esponente M5S aggiunge: i continui "distinguo" di Disono "stancanti" E sul governo rincara: "Deve durare il tempo di fare cose utili o andiamo a elezioni". Poi esclude una deroga alla regola dei due mandati per permettere a Raggi di ricandidarsi a sindaco di Roma(Di sabato 7 dicembre 2019)