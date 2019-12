Iran-Usa | scambio di prigionieri | liberati uno scienziato e un ricercatore

open.online

(Di sabato 7 dicembre 2019) Ilcinese-americano Xiyue Wang sarà liberato dalle autoritàiane in cambio della scarcerazione dellodetenuto negli Usa, Massoud Soleimani. Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteriiano, Mohammad Javad Zarif. Glad that Professor Massoud Soleimani and Mr. Xiyue Wang will be joining their families shortly. Many thanks to all engaged, particularly the Swiss government. pic.twitter.com/1TeZUL0CDG— Javad Zarif (@JZarif) December 7, 2019 Wang, che si è laureato all’università di Princeton, era stato condannato a 10 anni di reclusione inper essersi ‘infiltrato’ illegalmente nelPaese e aver diffuso materiale riservato all’estero. La famigliae l’università hanno sempre respinto le accuse. Another American is coming home. Xiyue Wang, who has been held on false charges infor over three years, has ...

