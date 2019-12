Il botta e risposta social | Caldoro si complimenta con la De Girolamo | “Brava e preparata”

anteprima24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Per elezioni del 2020 in Campania, nonostante il candidato ufficializzato dal leader azzurro per correre come governatore sia, si è parlato insistentemente di Nunzia De, tanto gradita a Matteo Salvini. L’ex deputata ieri ha chiarito tutto con un tweet “Stefano, stai sereno a me ormai piace ballare e non correre” (LEGGI QUI). Immediata lada parte di Stefano: “Tu sei brava (non sono a ‘ballare con le stelle’) e preparata, e non puoi stare serena: chi correrà la maratona avrà bisogno del tuo supporto #vincelasquadra”. L'articolo Ilsicon la De: “Brava e preparata” proviene da Anteprima24.it.

