Conferenza stampa Corini | «Serve ritrovare la dignità»

calcionews24

(Di sabato 7 dicembre 2019): le parole del tecnico del Brescia in vista dell’importantissimo match di campionato contro la SPAL Eugenioha parlato inin vista del delicato match di campionato contro la SPAL. SPAL – «È uno scontro diretto, la SPAL a Milano ha creato i presupposti per riaprire la gara. Come tutte le squadre di A loro hanno qualità, ma ci siamo preparati e ho visto la squadra crescere giorno dopo giorno» BRESCIA – «Io penso che in questo momento bisognala serenità, ma dobbiamo essere arrabbiati per lottare fino alla fine. Dobbiamoladel combattimento, servono energie da sprigionare in campo. È il fatto ritrovarsi nella battaglia,la voglia di compattarsi. Non è solo mettersi una maglia, ma anche capire la fatica e da dove si arriva» FUORI CASA – «Vincere fuori casa in A è difficile. ...

fattoquotidiano : Concorso Conte, l’inviato de “Le Iene” attacca il premier in conferenza stampa. Lui: “Continua a diffamarmi, lei è… - juventusfc : Fra pochi minuti la conferenza stampa di Mister #Sarri ?? #LazioJuve - Palazzo_Chigi : ?? Consiglio dei Ministri n. 15, in diretta la conferenza stampa del Presidente @GiuseppeConteIT e del Ministro… -