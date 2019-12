Barbara D’Urso single da anni? Alfonso Signorini la sbugiarda | «Vecchia storia | non è

urbanpost

(Di sabato 7 dicembre 2019) Quante sorprese a #Cr4 La repubblica delle donne, show di Rete 4 condotto da Piero Chiambretti. Tra i tanti ospiti della scorsa puntata anche, stimato direttore di “Chi”, che lasciandosi andare, tra un gossip e l’altro, ha detto qualcosa di inaspettato anche suD’Urso, presentatrice di tanti programmi Mediaset di successo. «C’è troppo da lavorare e prima di tutto ci sono i miei figli, non ho tempo per l’amore…», ha ripetuto in più interviste Carmelita. Stando a quanto dicela realtà sarebbe ben diversa.D’Ursodala: «Non è vero» Ad un certo punto a #Cr4 La repubblica delle donne si è parlato di quei giovani che trovano irresistibili le signore di una certa età. Piero Chiambretti insisteva col dire che sui social, soprattutto Instagram, queste ultime ...

matteograndi : Nell’ultima settimana in Parlamento si sono visti: una rissa, una proposta di matrimonio in diretta, Minghi cantar… - lucianinalitti : Voglio le luci di Barbara D'Urso. Tipo la Lollobrigida con le luci giuste diventa Greta Thunberg. @carmelitadurso… - atlentus : RT @flawleo: Millie Bobby Brown, Bella Hadid e Barbara D’Urso che fanno credere a tutti di essere tre persone diverse ma sono in realtà tre… -