Avellino | picchia la figlia con un bastone | arrestato un uomo con precedenti penali

(Di sabato 7 dicembre 2019) Ignazio Riccio I carabinieri sono intervenuti dopo essere stati allertati dai vicini di casa, preoccupati dalle grida della giovane donna Le liti erano diventate sempre più frequenti e, spesso, le discussioni venivano alimentate da futili motivi. Ad avere la peggio, ogni volta, era la, maltrattata e offesa dal padre. L’ultimo episodio ha portato all’arresto dell’, il quale in un raptus di follia ha preso a bastonate la ragazza. La vicenda è accaduta a Fontanarosa, nell’Avellinese, dove l’aggressore, già noto alle forze dell’ordine, è finito ai domiciliari con l’accusa di lesioni personali aggravate. I carabinieri sono intervenuti dopo essere stati allertati dai vicini di casa, preoccupati dalle grida della giovane donna. Giunti sul posto i militari hanno scoperto che la ragazza, in lacrime, presentava delle ferite in più parti del corpo. Rinvenuto anche il...

