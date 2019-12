A che cosa serve una laurea in Filosofia?

vanityfair

(Di sabato 7 dicembre 2019) L'Università e il lavoro in Italia: i datiL'Università e il lavoro in Italia: i datiL'Università e il lavoro in Italia: i datiL'Università e il lavoro in Italia: i datiL'Università e il lavoro in Italia: i datiL'Università e il lavoro in Italia: i datiL'Università e il lavoro in Italia: i datiL'Università e il lavoro in Italia: i datiL'Università e il lavoro in Italia: i datiL'Università e il lavoro in Italia: i datiIn Giovani, Carini e Disoccupati, il film cult che negli anni Novanta che ha segnato un’intera generazione, Troy (Ethan Hawke) è un giovane rockettaro, con 180 di quoziente intellettivo e unainquasi in tasca. Si dice che sia «un vero maestro nell’arte di perdere tempo», come lo definisce la sua brillante amica Lelaina (Winona Ryder), uno che «a trovare un lavoro e una casa potrebbe metterci degli anni». Sembra che ad attenderlo ci sia un futuro fatto solo ...

matteosalvinimi : ?? PAZZESCO! Nella riforma sanitaria che il governo della Lega in Friuli Venezia Giulia sta approvando è stato inser… - matteorenzi : Tutte le volte che ho dubbi su questo governo e sulla mia decisione di agosto arriva Borghi e mi ricorda che cosa r… - VittorioSgarbi : Il “fascismo” di Facebook che stabilisce cosa sia buono e cosa no. Censurata la pagina dei “Pinguini”, nati in con… -