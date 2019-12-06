Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 17:15 (Di venerdì 6 dicembre 2019) Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 17.05 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI IN PRIMO PIANO LA VIABILITA’ SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE, A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO ANULLARE E MONTE PORZIO CATONE, IN DIREZIONE A1 Roma-NAPOLI. SEMPRE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, MA IN DIREZIONE CENTRO, SI RALLENTA DA TORRENOVA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO E SULLO STESSO RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma-FIUMICINO E LA NOMENTANA. IN CARREGGIATA INTERNA, SI RALLENTA TRA LE USCITE CASSIA E SALARIA. PIU’ AVANTI SI RALLENTA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E L’APPIA. CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA LA TOGLIATTI E IL GRA, IN USCITA DA Roma. SULLA CASSIA, CODE A TRATTI TRA ...
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romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 17:15: VIABILITÀ 6 DICEMBRE 2019 ORE 17.05… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 16:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #06-12-2019 -
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Leopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità Affaritaliani.it
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Leopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità Affaritaliani.it
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 16 : 30: Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 15.20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI PARTIAMO DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LA BARRIERA Roma SUD E MONTE PORZIO CATONE, IN DIREZIONE A1 Roma-NAPOLI. SEMPRE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, MA IN DIREZIONE CENTRO, SI STA INCOLONNATI DA TORRENOVA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 15 : 30: Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 15.20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI PARTIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD. IN INTERNA, SI RALLENTA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA. PIU’ AVANTI, IN QUESTO CASO ANCHE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E APPIA SEMPRE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 12 : 30: Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RIMOSSO L’INCIDENTE TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST, TRAFFICO REGOLARE. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA, E SULLA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 11 : 30: Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE DAL RACCORDO A TOR CERVARA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST. SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA TIVOLI TERME E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 10 : 30: Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO CODE IN ESTERNA TRA PRENESTINA E A24. A PROPOSITO DELL’A24 Roma-TERAMO, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI VERSO Roma, TRAFFICO REGOLARE, MENTRE SUL TRATTO URBANO SI RALLENTA TRA TOR CERVARA E TOGLIATTI IN COMPLANARE. INCIDENTE RIMOSSO ANCHE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 09 : 45: Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULL’A24 Roma-TERAMO, IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI VERSO Roma A CAUSA DI UN INCIDENTE NEL QUALE SONO COINVOLTI DIVERSI VEICOLI. ALTRO INCIDENTE SULLA TIBURTINA, ANCHE QUI IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA SETTECAMINI E TIVOLI TERME NELLE DUE ...
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