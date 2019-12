Sesso all' asilo nido con il compagno | maestra sospesa

blogo

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Unadi unparitario di Trevisago (Varese) è stataper sei mesi per insulti ai bambini, ma non solo. ''Sei un terrone'', una delle offese catturate dai sistemi di videosorveglianza installati dai carabinieri nella scuola dopo che alcuni genitori avevano presentato diversi esposti. Dalle indagini è emerso che la, soleva urlare contro i bambini, offendendoli e in alcuni casi anche strattonandoli e schiaffeggiandoli. Perugia: arrestatad’, maltrattate due bimbe Unadi uncomunale è stata arrestata e posta ai domiciliari in provincia di Perugia: maltrattate due bambine di un anno e mezzo E non è tutto, perché i carabinieri sono anche riusciti a documentare un incontro amoroso dellacon il. I due hanno avuto un rapporto sessuale all’interno dell’...

GBebudi : ' PARTITO ISLAMICO EUROPEO ' improvvise; all'esatto opposto certi sisma vengono provocati dagli assettati di denaro… - canvaskihyun : @j1h8pe all’inizio non capivo e pensavo parlasse di sesso im a dumb bitch - yvesvazquezs : io mi ricordo quando tempo fa in un gdr dove facevo richie tozier all’età di 13 anni chiesi che cos’era il sesso or… -