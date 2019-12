Napoli | forte scossa di terremoto nella notte

blogo

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Undi magnitudo 2.8 è stato registratozona diall'1:17 della scorsa. Alla primasono seguite repliche di minore energia. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), laprincipale ha avuto ipocentro ad appena 2 km di profondità ed epicentro trae Pozzuoli, più precisamentezona del Pisciarelli di Agnano, nell'area flegrea, dove la popolazione è stata svegliata ed è scesa in strada.Si è trattato dell’evento "più energetico che abbiamo registrato da quando è ripartita l’attività bradisismica nel 2006. In ogni caso sono delle magnitudo non elevate" ha detto all’Adnkronos Francesca Bianco, direttore dell’Osservatorio Vesuviano.zona della Solfatara l’allerta è al livello di attenzione: "Se questo sciame avrà una significatività nel cambio di stato del vulcano è presto per dirlo, ma non sembra al momento un ...

