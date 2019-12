newsmondo

(Di venerdì 6 dicembre 2019) La ‘Tosca’ diè protagonista2019.si prepara ad uno degli eventi italiani più importanti.– E’per la. Come di consueto il 7 dicembre, in concomitanza con i festeggiamenti di Sant’Ambrogio, si inaugura la stagione del Teatro che in questo 2019 vedrà come protagonista assoluta la ‘Tosca’ didiretta dal maestro Riccardo Chailly. Un appuntamento che vedrà la presenza del presidenteRepubblica, Sergio Mattarella,presidente del Senato, Elisabetta Casellati, eministra dell’Interno, Luciana Lamorgese. Non dovrebbe essere presente il premier Giuseppe Conte anche se i dubbi saranno sciolti nelle prossime ore.blindata Sarà unablindata quella che si prepara ad accogliere la ‘Tosca’ ...

valentinolazaro : ?? Stir it up, Inter! Torniamo a Milano da Praga con 3 gol e 3 punti! ???? Ora ci giochiamo tutto nella prossima sfid… - LiaQuartapelle : Da Milano per questa sera è tutto #sardine #Milanononsilega @6000sardine - NewsMondo1 : Milano, tutto pronto per la Prima della Scala: in scena la ‘Tosca’ di Giacomo Puccini -