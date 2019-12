Le Donatella Instagram | mini vestito rosso fuoco e sguardo malizioso | «Meravigliose»

urbanpost

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Leincantanocon le loro foto estremamente sensuali. No, non è una novità ma i loro scatti sono davvero paradisiaci proprio come i loro ultimi post. Giulia e Silvia Provvedi, per chi ancora non le conoscesse, sono un dinamico duo canoro che si è fatto conoscere grazie a programmi Mediaset come XFactor e Grande Fratello Vip. La loro simpatia e semplicità ha conquistato da subito il pubblico che non le ha più abbandonate. Ora la loro popolarità continua sui social in particolaree TikTok. Le gemelline sono seguitissime su entrambe le piattaforme, forse per merito del loro incredibile corpo e della foto che tolgono il fiato. Leggi anche: Melita Toniolo, in intimo e tacchi a spillo: «Pura seduzione!» Lea All Together Now Le gemelline si danno un gran da fare. Poco più di un mese fa è uscito il loro ultimo singolo, One Love. Il brano nel ...

