Death Stranding | un video ci mostra le novità che saranno introdotte dalla nuova patch

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tramite uncondiviso sul suo profilo Twitter, Hideo Kojima ha anticipato lechein, con laprevista per metà dicembre.In generale tale aggiornamento andrà a lavorare sulla quality of life, oltre a risolvere alcuni problemi segnalati dai giocatori:"Nuovo aggiornamento per ladi metà dicembre di! Le seguenti funzioni sono ora in fase di test, la trasparenza del carico sulle spalle di Sam quando la visibilità dell'Odradek è ostruita e la possibilità di liberarsi di veicoli che bloccano la strada." - riporta il tweet di Kojima.Leggi altro...

