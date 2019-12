Ancestors The Humankind Odyssey | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

gamerbrain

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Dopo aver creato l’universo di Assassin’s Creed, il quale come sapete ha dato vita a numerosi titoli nel corso dell’anno, Patrice Désilets ha dedicato questi ultimi anni allo sviluppo diThe, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra, dopo aver messo le mani sull’edizione PC e PS4 del gioco, anticipandovi che è disponibile anche su Xbox One.TheTheci porta a 10.000.000 anni fa in Africa, dove l’essere umano non esisteva ma il mondo era popolato da bestie feroci di ogni tipo, pericoli vari e naturalmente le scimmie, animale per eccellenza che ha portato l’uomo a diventare ciò che è oggi, secondo la teoria evoluzionistica. Patrice Désilets ha deciso di svilupparci su un videogioco, offrendo al ...

