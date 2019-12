Alitalia | chiesta proroga di tre mesi della cassa integrazione per 1 180 dipendenti

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019)ha chiesto di poter beneficiare di nuovastraordinaria per 1.180con una nuova scadenza fissata al 23 marzo 2020. Nel dettaglio, emerge da fonti sindacali, si tratta di 80 comandanti, 350 assistenti di volo e 750 addetti del personale di terra. La precedenteè in scadenza il 31 dicembre 2019. Nell’attualesono coinvolti solo 1.075. La risarà oggetto di trattativa con i sindacati. La gestione commissariale, si legge nella lettera inviata ai sindacati e per conoscenza ai ministeri del Lavoro, dello Sviluppo e dei Trasporti, ritiene “esigenza imprescindibile” continuare a sviluppare “anche mediante il regime disalariale del personale di terra, il processo di profonda trasformazione e razionalizzazionestruttura organizzativa nonchéresponsabilità in un’ottica di ...

