oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Si è conclusa la prima fase dei17 emaschile e femminile. Giornata in chiaro scuro per i velisti italiani. Da domani saranno in corsa per le medaglie solo 26 catamarani volanti, 25e 25FX che accedono alla Golden Fleet; gli altri equipaggi continueranno a regatare, ma senza velleità di classifica, men che meno di qualificazione olimpica. Una giornata caratterizzata da vento leggero che ha regalato ai velisti italiani qualche sorriso, ma anche una delusione che potremmo definire enorme. Cominciamo proprio dalle dolenti note, quelle che riguardano i: nessun equipaggio italiano promosso alla Golden Fleet, quindi nessuna possibilità di qualificazione olimpica, resterà solo un posto da conquistare in Europa. Impresa non impossibile visto che Croazia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Portogallo e Danimarca erano già qualificate prima del Mondiale, mentre ...

OA_Sport : Vela, Mondiali 49er e Nacra 17 2019: Bissaro/Frascari salgono in seconda posizione! Azzurri fuori dalla Golden Flee… - Veladuepuntozer : I Mondiali di vela olimpica ad Auckland - davide_DG : @nzingaretti Soprattutto se fate come per i Mondiali di Nuoto .... con quello scempio della Vela di Calatrava che s… -