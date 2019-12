Tangenti | Lara Comi torna in libertà | il Riesame revoca gli arresti domiciliari

newsmondo

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Il Tribunale deldi Milano ha deciso chepuòre in. L’ex eurodeputata di Forza Italia era agli. MILANO –puòre in. E’ questa la decisione del Tribunale deldi Milano che hato l’ordinanza dinei confronti dell’ex eurodeputata di Forza Italia. “Ero certo che cinque ore di interrogatorio e due ore di discussione alavessero lasciato il segno“, ha dichiarato l’avvocato Gian Piero Biancolella. Le parole di“Sono molto felice e ora sono più che mai determinata a far emergere la mia innocenza“. Sono queste le prime parole cheha rivolto al suo legale, ringraziandolo, subito dopo che le è stato notificato il provvedimento. Un atto che, come chiarito dal difensore, “rasserena i suoi ...

