Resident Evil 5 e 6 Switch - recensione

eurogamer

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Era inevitabile che prima o poi anche il quinto e sesto capitolo old-gen della saga diarrivassero su Nintendo. Era altrettanto inevitabile che tutti noi ci chiedessimo se era davvero necessario portare anche questi due criticatissimi episodi sulla console ibrida di Nintendo.Dopo averli rigiocati per l'ennesima volta diamo una risposta che è anche la più scontata: no, non era assolutamente necessario in quanto nessuno dei due giochi porta effettive novità ai capitoli originali... anzi.Ma andiamo con ordine e partiamo da5, il capitolo "meno" controverso dei due usciti sull'eShop Nintendo. Con questo gioco Capcom ha tentato di rafforzare e migliorare quando di buono fatto con il quarto capitolo, riuscendo solo in parte a rinfrescarne la formula ma finendo per peggiorare l'equilibrio quasi perfetto di RE4 con una virata secca verso il genere ...

Multiplayerit : Resident Evil 3 Remake, Jill Valentine e il nuovo look da più vicino in una nuova immagine - Eurogamer_it : Resident Evil 5 e 6: la saga è quasi completa anche su #Switch. #recensione - offertagiorno : Resident Evil 2 - PlayStation 4 ?? Ora: 29.98€ | Prima: 36.95€ ?? Prezzo medio 30gg: 30.39€ Link:… -