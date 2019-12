Ostia | blitz ‘Prevenzione Sicurezza’ porta a 4 arresti e 2 denunce

romadailynews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Roma – L’azione di monitoraggio dei Carabinieri continua senza soluzione di continuita’ in tutte quelle zone piu’ difficili del territorio (Idroscalo, piazza Gasparri, i Lotti, etc…) per la prevenzione e repressione dei reati in genere, a garanzia della legalita’ e per la tutela della sicurezza. Nel corso dei molteplici servizi organizzati dal Gruppo Carabinieri di, avvalendosi dell’impiego dell’elicottero dell’Arma, delle Motovedette, delle di unita’ cinofile di Santa Maria di Galeria e del personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, sono state arrestate 4 persone e denunciate 2; sono stati altresi’ identificate 193 persone, controllati 87 veicoli, elevate diverse contravvenzioni al Codice della Strada e segnalati 2 giovani alla Prefettura di Roma quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiche’ ...

