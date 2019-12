Omissione di soccorso | Nazione Rom denuncia la Regione Umbria

feedproxy.google

(Di giovedì 5 dicembre 2019) La Guardia di Finanza ha raccolto oggi pomeriggio unasporta da Zuinisi Marcello legale rappresentante AssociazioneRom contro Tesei Donatella Presidente dellaed il Sindaco Zuccarini Stefano per “di” delle popolazioni Sinti, in Foligno, località Sant'Eraclio. 21 marzo 2020, manifestazione mondiale contro il razzismo #Worldagaistracism #M21 L'atto è stato trasmesso alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Roma, PM (...) - Tribuna Libera / ROM, Campo nomadi, sinti

EliAl73 : @chilhavistorai3 Mi sembra strano che nessuno pensi a maltrattamenti familiari od omissione di soccorso. - missfrancyfer : Il marito andrà in carcere per omissione di soccorso spero. #chilhavisto - Pressenza_it : ANR sporge denuncia per omissione di soccorso a Fogligno #Foligno #Rom #Sinti -