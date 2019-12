Nathalie Caldonazzo ricorda Massimo Troisi | “Il nostro era amore puro”

movieplayer

(Di giovedì 5 dicembre 2019)racconta a Caterina Balivo il calvario degli ultimi anni di vita di, dall'operazione in America a la scelta di girare Il Postino mettendo a rischio la sua vita.parla dia Vieni da Me e la lunga chiacchierata con Caterina Balivo finisce inevitabilmente per toccare gli ultimi anni di vita del compagno e il suo rammarico per la decisione dell'attore napoletano di rimandare l'operazione per girare Il Postino. Partiamo dalla fine dell'intervista cheha concesso alla conduttrice della striscia pomeridiana di RAI 1. La show girl italiana ha raccontato gli ultimi anni di vita di, del quale è stata compagna fino alla morte.ndo l'operazione a Houston dice: "Fu ricoverato per un mese e mezzo, eravamo io e lui da ...

GiornalePlus : Vieni da me, Nathalie Caldonazzo parla dell'orrore vissuto con il suo ex Ippoliti: 'Mi sono vergognata'… - NotizieVeneto : Vieni da me, Nathalie Caldonazzo parla dell'orrore vissuto con il suo ex Ippoliti: 'Mi sono vergognata'… - DigitaleEra : Nathalie Caldonazzo a Vieni da me: 'Gli ultimi mesi con Troisi e cosa è successo con Ippoliti'… -