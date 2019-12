Muore e lascia 6 milioni al Comune | deve costruire una casa per invalidi

thesocialpost

(Di giovedì 5 dicembre 2019) La vicenda arriva dalla provincia di Bergamo e racconta della estrema generosità e attenzione di un’88enne che hato 6di euro in eredità al. Ad una condizione però: i soldi vanno usati perun’abitazione per. Morta senza eredi diretti Nei giorni scorsi nel paese di Treviglio (Bergamo) è scomparsa Carla Giuliani, 88enne morta a causa di un malore. La donna non era una sconosciuta in paese: era infatti la figlia di Achille, che in paese possedeva la Drogheria Giuliani. Un negozio che in paese conoscevano tutti, riferisce Il Giornale di Treviglio, per la particolarità del suo proprietario. Achille Giuliani infatti era detto “Gambù” (gambone) per via di una menomazione ad una gamba.Alla morte di Carla, nei giorni scorsi, è stato aperto il testamento. La donna non aveva eredi diretti, quindi hato tutti i suoi beni aldi Treviglio. ...

