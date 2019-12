Lara Comi | revocati i domiciliari | rimane indagata per truffa e finanziamento illecito

meteoweek

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Il Tribunale del Riesame di Milano ha revocato i, ex eurodeputata di Forza Italia, cheperò ancoraperall’Unione Europea e. In data odierna, 5 dicembre, il Tribunale del Riesame di Milano ha revocato l’ordinanza di arrestinei confronti dell’ex eurodeputata di Forza Italia… L'articoloperproviene da www.meteoweek.com.

Corriere : Lara Comi torna in libertà, ma non potrà guidare le sue società - Corriere : Lara Comi torna in libertà, ma non potrà guidare le sue società - francesconazza3 : RT @MediasetTgcom24: Tangenti, il Riesame: 'Lara Comi torni libera' #laracomi -